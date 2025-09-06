Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 6 september!

Molnigt väder under dagen med temperatur runt 19 °C. Lättare regn kan förekomma senare på eftermiddagen. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt och trafiken flyter på normalt. Det rapporteras om en lugn kväll och natt, men följ nyhetssajten för senaste blåljusinformation.

Av Erik Karlsson

Brasiliens riksåklagare på studiebesök

Notiser Barnahus Stockholm Nord i Sigtuna kommun fick under torsdagen besök av Brasiliens riksåklagare tillsammans med kollegor och representanter för World Childhood Foundation. Syftet med besöket var att få en inblick i den svenska barnahusmodellen.

Miljöbrott stoppades vid Hagbyholm

Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.

Få unga i kommunfullmäktige

Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.

Över 3000 störs på natten av buller

Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Sigtuna klättrar i rankingen av friluftskommuner

Nyheter Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening presenterat årets ranking av Sveriges friluftskommuner. Sigtuna placerar sig i år på plats 111 i landet och rankas som nummer 10 av 26 kommuner i Stockholms län.