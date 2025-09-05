Morgonkollen
Morgonkollen 5 september!
Dagen är solig med en högsta temperatur på cirka 20 °C och sval kväll kring 12 °C. Kollektivtrafiken fungerar utan störningar. Normal trafiksituation. Inga speciella händelser att rapportera om i nuläget!
Blåljus Under eftermiddagen drabbades Arlanda Express av förseningar på grund av spårspring.
Notiser Morgonkollen 4 september!
Blåljus Polis larmades vid 14-tiden till ett gasutsläpp på Arlanda där en lastbil läcker gas i närheten av Terminal 5.
Blåljus Polisen kallades under onsdagen till Hagbyholm utanför Sigtuna sedan ett misstänkt miljöbrott uppdagats. Vid väg 263 upptäcktes 20–30 sopsäckar som hade dumpats i diket.
Notiser Morgonkollen 3 september!
Blåljus Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Blåljus På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.
Nyheter På torsdagen togs det första spadtaget för det nya kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Ceremonin samlade invånare, elever, företagare och förbipasserande som ville vara med när bygget officiellt startade.
Blåljus En bil körde under natten på en cykelbana i Märsta. Polisens ledningscentral fick samtal om händelsen och flera patruller skickades till platsen.
Politik Unga vuxna är klart underrepresenterade i lokalpolitiken. Nya siffror visar att bara åtta procent av landets kommun- och regionfullmäktigeledamöter är under 30 år, trots att nästan var femte invånare i Sverige tillhör den åldersgruppen.
Notiser Morgonkollen 2 september!
Notiser Morgonkollen 1 september!
Nyheter Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.
Blåljus Polisen registrerade sammanlagt 175 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 34. Av dessa avsåg 104 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan resterande rörde tidigare tidpunkter.
Notiser Morgonkollen 31 augusti!
Nyheter Platssamverkan i Sigtuna gör tidigare otrygga platser till mötesplatser med aktiviteter som tränger undan öppen droghandel.
Nyheter Den här veckan deltog Sigtuna kommun i en gemensam konferens tillsammans med Sollentuna och Upplands Väsby för att stärka kunskapen och beredskapen mot välfärdsbrottslighet.
Notiser Morgonkollen 30 augusti!
Nyheter Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening presenterat årets ranking av Sveriges friluftskommuner. Sigtuna placerar sig i år på plats 111 i landet och rankas som nummer 10 av 26 kommuner i Stockholms län.
Nyheter Renoveringen av Stora Gatan innebär nu att det genomförs en utgrävning och arkeologer har hittat en stenläggning av gatan från 1600-talet.
Notiser Morgonkollen - 29 augusti!
Nyheter Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.
Blåljus Vid 17-tiden på onsdagen promenerade en man på E4:an i höjd med Arlanda varpå polis fick tillkallas.