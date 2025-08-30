Morgonkollen
Morgonkollen 30 augusti!
Lördag 30 augusti är lite regnig och en dagstemperatur på runt 18 °C. Inga störningar i trafiken eller kollektivtrafiken noteras och blåljäget är lugnt.
Nyheter Platssamverkan i Sigtuna gör tidigare otrygga platser till mötesplatser med aktiviteter som tränger undan öppen droghandel.
Nyheter Den här veckan deltog Sigtuna kommun i en gemensam konferens tillsammans med Sollentuna och Upplands Väsby för att stärka kunskapen och beredskapen mot välfärdsbrottslighet.
Nyheter Naturvårdsverket har tillsammans med Svenskt Friluftsliv och Sveriges Fritids- och kulturchefsförening presenterat årets ranking av Sveriges friluftskommuner. Sigtuna placerar sig i år på plats 111 i landet och rankas som nummer 10 av 26 kommuner i Stockholms län.
Nyheter Renoveringen av Stora Gatan innebär nu att det genomförs en utgrävning och arkeologer har hittat en stenläggning av gatan från 1600-talet.
Notiser Morgonkollen - 29 augusti!
Nyheter Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.
Blåljus Vid 17-tiden på onsdagen promenerade en man på E4:an i höjd med Arlanda varpå polis fick tillkallas.
Notiser Morgonkollen 28 augusti!
Blåljus Ett flygplansdäck exploderade under start från Arlanda på onsdagsförmiddagen.
Nyheter Region Stockholm har beslutat att förlänga det nuvarande nödavtalet med SJ om pendeltågstrafiken. När det gällande avtalet löper ut 2026 ersätts det av ett nytt tvåårigt avtal, som gäller fram till 2028.
Notiser Morgonkollen 27 augusti!
Notiser Företaget Miljödata har utsatts för en cyberattack och blivit föremål för utpressning. Sigtuna kommun är en av flera kommuner som använder bolagets system, rapporterar unt.se.
Nyheter Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.
Notiser Morgonkollen - 26 augusti!
Blåljus Under måndagskvällen larmas polisen till ett radhusområde i Märsta efter misstanke om ett inbrottsförsök.
Politik Ulf Kristerssons tjänsteman vid Regeringskansliet glömde en pärm med kopior av underlag på Arlanda 2022.
Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.
Notiser Morgonkollen 25 augusti!
Nyheter Invasiva djur- och växtarter fortsätter att sprida sig i Sverige. Hittills i år har 28 arter som bedöms utgöra mycket hög risk för den biologiska mångfalden rapporterats i Sigtuna kommun. Bland dessa finns kanadagås, apel och mahonia.
Notiser Morgonkollen 24 augusti!
Notiser Morgonkollen 23 augusti!
Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.
Blåljus Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.