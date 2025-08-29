Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Fredag 29 augusti är regnig med en topptemperatur på cirka 17 °C. Trafikförhållandena är stabila och kollektivtrafiken kör enligt schema. Lugnt inom blåljusrapporteringen.

Storboda byggs om för unga dömda

Nyheter Efter nästa sommar kan de första fängelserna för barn mellan 15 och 17 år öppna i Sverige. En av dem blir Storboda, som just nu byggs om för att kunna ta emot unga dömda från och med den 1 juli 2026.

Man gick på E4:an

Blåljus Vid 17-tiden på onsdagen promenerade en man på E4:an i höjd med Arlanda varpå polis fick tillkallas.

SJ kör pendel till 2028

Nyheter Region Stockholm har beslutat att förlänga det nuvarande nödavtalet med SJ om pendeltågstrafiken. När det gällande avtalet löper ut 2026 ersätts det av ett nytt tvåårigt avtal, som gäller fram till 2028.

Skolor får mentorsföretag

Nyheter Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.

Kommunens befolkning ökade under andra kvartalet

Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.

Färre hundar i kommunen – schäfer fortsatt vanligast

Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.

Bedrägeriförsök i Märsta

Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

