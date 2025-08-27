Morgonkollen
Morgonkollen 27 augusti!
Onsdag 27 augusti förblir molnig, med en temperatur som når ungefär 18 °C. Det är trafikmässigt lugnt och kollektivtrafiken fungerar väl. Inga noteringar görs inom blåljusområdet.
Notiser Företaget Miljödata har utsatts för en cyberattack och blivit föremål för utpressning. Sigtuna kommun är en av flera kommuner som använder bolagets system, rapporterar unt.se.
Nyheter Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.
Blåljus Under måndagskvällen larmas polisen till ett radhusområde i Märsta efter misstanke om ett inbrottsförsök.
Politik Ulf Kristerssons tjänsteman vid Regeringskansliet glömde en pärm med kopior av underlag på Arlanda 2022.
Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.
Nyheter Invasiva djur- och växtarter fortsätter att sprida sig i Sverige. Hittills i år har 28 arter som bedöms utgöra mycket hög risk för den biologiska mångfalden rapporterats i Sigtuna kommun. Bland dessa finns kanadagås, apel och mahonia.
Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.
Blåljus Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.
Notiser Den 22–24 augusti hålls cykeltävlingen Sigtuna Bike Festival, vilket innebär att delar av Stadsängsgatan och Silvergatan stängs för biltrafik.
Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.
Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.
Nyheter Resenärer till och från Märsta drabbades på onsdagsmorgonen av stora störningar i pendeltågstrafiken.
Blåljus Strax för klockan 22 på tisdagskvällen larmades räddningstjänsten till ett utsläpp av farligt ämne i Arlandastad.
Blåljus Ett barn i treårsåldern blev påkört av en personbil vid ett övergångsställe i Märsta under måndagen. Polis och ambulans larmades till platsen.
Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.
Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.