Onsdag 27 augusti förblir molnig, med en temperatur som når ungefär 18 °C. Det är trafikmässigt lugnt och kollektivtrafiken fungerar väl. Inga noteringar görs inom blåljusområdet.

Skolor får mentorsföretag

Nyheter Skolor i Sigtuna inleder samarbeten med lokala företag. Genom mentorskap och gemensamma aktiviteter ska elever redan i låg- och mellanstadiet få en inblick i arbetslivet och upptäcka olika yrken.

Kommunens befolkning ökade under andra kvartalet

Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.

Färre hundar i kommunen – schäfer fortsatt vanligast

Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.

Bedrägeriförsök i Märsta

Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.

Nya gränskontroller på Arlanda från oktober

Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.

Rekordmånga rotavdrag i sommar

Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.

Ny socialchef på plats i Sigtuna kommun

Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.

