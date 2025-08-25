Morgonkollen
Morgonkollen 25 augusti!
Dagen bjuder på växlande moln och dagstemperaturer upp till cirka 17 °C. Fortsatt stabilt trafikläge och inga avvikelser i kollektivtrafiken eller blåljussituationer.
redaktion@marsta.nu
Morgonkollen 25 augusti!
Dagen bjuder på växlande moln och dagstemperaturer upp till cirka 17 °C. Fortsatt stabilt trafikläge och inga avvikelser i kollektivtrafiken eller blåljussituationer.
Politik Ulf Kristerssons tjänsteman vid Regeringskansliet glömde en pärm med kopior av underlag på Arlanda 2022.
Nyheter Sigtuna kommun fortsätter att växa. Enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) ökade folkmängden med 207 personer under det andra kvartalet 2025. Vid halvårsskiftet bodde 52 926 personer i kommunen.
Nyheter Invasiva djur- och växtarter fortsätter att sprida sig i Sverige. Hittills i år har 28 arter som bedöms utgöra mycket hög risk för den biologiska mångfalden rapporterats i Sigtuna kommun. Bland dessa finns kanadagås, apel och mahonia.
Notiser Morgonkollen 24 augusti!
Notiser Morgonkollen 23 augusti!
Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.
Blåljus Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.
Notiser Morgonkollen 22 augusti!
Notiser Den 22–24 augusti hålls cykeltävlingen Sigtuna Bike Festival, vilket innebär att delar av Stadsängsgatan och Silvergatan stängs för biltrafik.
Notiser Morgonkollen 21 augusti!
Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.
Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.
Nyheter Resenärer till och från Märsta drabbades på onsdagsmorgonen av stora störningar i pendeltågstrafiken.
Notiser Morgonkollen 20 augusti!
Blåljus Strax för klockan 22 på tisdagskvällen larmades räddningstjänsten till ett utsläpp av farligt ämne i Arlandastad.
Blåljus Ett barn i treårsåldern blev påkört av en personbil vid ett övergångsställe i Märsta under måndagen. Polis och ambulans larmades till platsen.
Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.
Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.
Nyheter Mellan den 18 och 24 augusti genomför polisen en nationell insatsvecka med fokus på hastighetskontroller i tätbebyggda områden. Anledningen är att många barn nu återvänder till skolan efter sommarlovet.
Notiser Morgonkollen - 19 augusti!
Blåljus Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu
Blåljus Flera personer slog på måndagseftermiddagen larm till polisen efter att ha hört smällar i ett skogsområde i Märsta.
Blåljus Två motorcyklar kolliderade på Almungevägen öster om Märsta vid lunchtid på söndagen. Olyckan inträffade på väg 858 i höjd med Skånela, och larmet inkom strax efter halv tolv.