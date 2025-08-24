Morgonkollen
Morgonkollen 24 augusti!
Omväxlande molnighet på nya temperaturer runt 16 °C. Kollektivtrafik och vägar fungerar normalt, och inga blåljusinsatser har rapporterats.
redaktion@marsta.nu
Morgonkollen 24 augusti!
Omväxlande molnighet på nya temperaturer runt 16 °C. Kollektivtrafik och vägar fungerar normalt, och inga blåljusinsatser har rapporterats.
Notiser Morgonkollen 23 augusti!
Nyheter Antalet registrerade hundar i Sigtuna kommun minskade under 2024. Vid årsskiftet fanns 4 718 hundar registrerade i kommunen, vilket är 119 färre än året innan. Det motsvarar 89 hundar per 1 000 invånare – en lägre andel än riksgenomsnittet.
Blåljus Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.
Notiser Morgonkollen 22 augusti!
Notiser Den 22–24 augusti hålls cykeltävlingen Sigtuna Bike Festival, vilket innebär att delar av Stadsängsgatan och Silvergatan stängs för biltrafik.
Notiser Morgonkollen 21 augusti!
Blåljus En kvinna i Märsta blev på onsdagseftermiddagen uppringd av en man som uppgav att han var polis och skulle hämta hennes värdesaker.
Nyheter Från den 12 oktober införs ett nytt gränspassagesystem på Arlanda flygplats. Alla resenärer som är medborgare i länder utanför EU måste då lämna både ansiktsfoto och fingeravtryck när de reser in i Sverige och övriga Schengenländer.
Nyheter Resenärer till och från Märsta drabbades på onsdagsmorgonen av stora störningar i pendeltågstrafiken.
Notiser Morgonkollen 20 augusti!
Blåljus Strax för klockan 22 på tisdagskvällen larmades räddningstjänsten till ett utsläpp av farligt ämne i Arlandastad.
Blåljus Ett barn i treårsåldern blev påkört av en personbil vid ett övergångsställe i Märsta under måndagen. Polis och ambulans larmades till platsen.
Nyheter Renoveringsintresset i Sigtuna har nått rekordnivåer efter att riksdagen i maj tillfälligt höjde rotavdraget från 30 till 50 procent av arbetskostnaden.
Nyheter För en vecka sedan tillträdde Åsa Wallén som ny socialchef i Sigtuna kommun. Hon kommer närmast från Danderyds kommun där hon arbetat inom socialtjänsten i över tre decennier.
Nyheter Mellan den 18 och 24 augusti genomför polisen en nationell insatsvecka med fokus på hastighetskontroller i tätbebyggda områden. Anledningen är att många barn nu återvänder till skolan efter sommarlovet.
Notiser Morgonkollen - 19 augusti!
Blåljus Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu
Blåljus Flera personer slog på måndagseftermiddagen larm till polisen efter att ha hört smällar i ett skogsområde i Märsta.
Blåljus Två motorcyklar kolliderade på Almungevägen öster om Märsta vid lunchtid på söndagen. Olyckan inträffade på väg 858 i höjd med Skånela, och larmet inkom strax efter halv tolv.
Ung & Student Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.
Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.
Notiser Morgonkollen 18 augusti!
Blåljus En bil kolliderade med en älg på Billbyvägen utanför Sigtuna på söndagskvällen. Larmet inkom strax före klockan 22.