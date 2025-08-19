Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen - 19 augusti!

Vädret är betydligt svalare, med dagsnoteringar runt 16 °C och nattliga temperaturer ner mot 7 °C. Inga störningar i trafiken, och kollektivtrafiken fungerar utan avvikelser.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu
Extra

Biljakt tog stopp i Sigtuna

Blåljus Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu

Många studerar utanför hemlänet

Ung & Student Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.

Märsta Simsällskap satsar på simkunnighet bland skolbarn

Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening