Morgonkollen
Morgonkollen - 19 augusti!
Vädret är betydligt svalare, med dagsnoteringar runt 16 °C och nattliga temperaturer ner mot 7 °C. Inga störningar i trafiken, och kollektivtrafiken fungerar utan avvikelser.
Nyheter Mellan den 18 och 24 augusti genomför polisen en nationell insatsvecka med fokus på hastighetskontroller i tätbebyggda områden. Anledningen är att många barn nu återvänder till skolan efter sommarlovet.
Blåljus Polisen jagade en bil genom Märsta och ut till villaområde i Sigtuna: - Det står poliser med dragna vapen, säger ett vittne till märsta.nu
Blåljus Flera personer slog på måndagseftermiddagen larm till polisen efter att ha hört smällar i ett skogsområde i Märsta.
Blåljus Två motorcyklar kolliderade på Almungevägen öster om Märsta vid lunchtid på söndagen. Olyckan inträffade på väg 858 i höjd med Skånela, och larmet inkom strax efter halv tolv.
Ung & Student Sigtuna utmärker sig i Stockholms län när det gäller var nya högskolestudenter väljer att studera. En större andel än i länet som helhet börjar sina studier vid lärosäten i andra delar av landet.
Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.
Notiser Morgonkollen 18 augusti!
Blåljus En bil kolliderade med en älg på Billbyvägen utanför Sigtuna på söndagskvällen. Larmet inkom strax före klockan 22.
Nyheter Sigtuna har i juli uppmätt den högsta långtidsarbetslösheten sedan november 2022. Utvecklingen speglar ett bredare mönster i både länet och riket, men statistiken visar också tydliga skillnader mellan olika grupper på arbetsmarknaden.
Notiser Morgonkollen
Notiser SMHI varnar för hög risk för gräs- och skogsbrand i Sigtuna kommun under söndag och måndag.
Nyheter Länsstyrelsen har godkänt planerna på en ny solcellspark i Bärmö, strax utanför Sigtuna. Parken, som ska anläggas av Soltech Energy, kommer att täcka en yta på 109 000 kvadratmeter, motsvarande cirka 27 fotbollsplaner.
Notiser Morgonkollen 16 augusti!
Notiser Från och med måndagen den 18 augusti övergår SL till hösttidtabell. För resenärer i Sigtuna kommun innebär skiftet inga förändringar i varken busstrafiken eller pendeltågstrafiken.
Blåljus En person som fastnade i en träningscykel larmade räddningstjänsten under fredagskvällen.
Blåljus Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.
Nyheter I grundskolor i kommunen går det i genomsnitt 13 elever på varje lärare. Det är fler än rikssnittet på 12 elever per lärare, visar ny statistik från Skolverket.
Notiser Morgonkollen - 15 augusti!
Notiser Vid flera badplatser i kommunen avrådes just nu från bad pga algblomning.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Notiser En kvinnlig skådespelare, känd från flera stora filmer och tv-serier, åtalas misstänkt för att ha stulit en Chanel-parfym värd 1 575 kronor från en taxfreebutik på Arlanda i mars i år.
Notiser Morgonkollen 14 augusti!
Nyheter Arbetslösheten i Sigtuna kommun är nu 9,2 procent, en ökning jämfört med förra året. I juli fick bara 124 personer jobb, vilket är årets lägsta notering enligt Arbetsförmedlingen.