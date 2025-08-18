Foto: Ove Jansson/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 18 augusti!

En gradvis molnigare dag väntar med morgontemperatur omkring 13 °C, stigande till cirka 22 °C under eftermiddagen. Trafik och kollektivtrafik rullar på enligt ordinarie tidtabeller och inga blåljussituationer finns rapporterade.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

Märsta Simsällskap satsar på simkunnighet bland skolbarn

Nyheter Den här veckan genomför Märsta Simsällskap (MSS) tillsammans med Sigtuna kommun en satsning på simkunnighet för elever i grundskolan. Under vecka 34 hålls schemalagda simpass på Midgårdsbadet och Sigtuna fritidscenter, ledda av siminstruktörer från MSS och kommunens simhallar.

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening