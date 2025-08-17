Morgonkollen

Morgonkollen

Dagen blir molnig och ostadig i vädret med temperaturer kring 11 °C till 21 °C. Framkomligheten är oförändrad och inga blåljusinsatser har noterats. Ha koll på sidan för eventuella händelser från natten.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

