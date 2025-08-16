Morgonkollen
Morgonkollen 16 augusti!
Växlande molnighet och ytterligare skurar är möjliga. Trafik och kollektivtrafik fungerar som normalt. Ingen information om blåljusläget är inrapporterad i nuläget.
redaktion@marsta.nu
Morgonkollen 16 augusti!
Växlande molnighet och ytterligare skurar är möjliga. Trafik och kollektivtrafik fungerar som normalt. Ingen information om blåljusläget är inrapporterad i nuläget.
Notiser Från och med måndagen den 18 augusti övergår SL till hösttidtabell. För resenärer i Sigtuna kommun innebär skiftet inga förändringar i varken busstrafiken eller pendeltågstrafiken.
Blåljus En person som fastnade i en träningscykel larmade räddningstjänsten under fredagskvällen.
Blåljus Under vecka 32 registrerade polisen 145 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 59 händelser som ska ha inträffat under just veckan, medan resterande anmälningar avser tidigare tidpunkter.
Nyheter I grundskolor i kommunen går det i genomsnitt 13 elever på varje lärare. Det är fler än rikssnittet på 12 elever per lärare, visar ny statistik från Skolverket.
Notiser Morgonkollen - 15 augusti!
Notiser Vid flera badplatser i kommunen avrådes just nu från bad pga algblomning.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för åska som gäller bland annat Sigtuna kommun på fredagskvällen. Mellan klockan 20 och 23 väntas kraftiga åskoväder med kortvarigt mycket hårda vindbyar, lokalt upp mot stormstyrka.
Notiser En kvinnlig skådespelare, känd från flera stora filmer och tv-serier, åtalas misstänkt för att ha stulit en Chanel-parfym värd 1 575 kronor från en taxfreebutik på Arlanda i mars i år.
Notiser Morgonkollen 14 augusti!
Nyheter Arbetslösheten i Sigtuna kommun är nu 9,2 procent, en ökning jämfört med förra året. I juli fick bara 124 personer jobb, vilket är årets lägsta notering enligt Arbetsförmedlingen.
Politik Kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna, Mattias Askerson, har i ett brev till Region Stockholms ledning uttryckt oro över situationen inom ambulanssjukvården.
Notiser SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Nyheter SOS Alarm tog i juli emot 581 samtal om vårdbehov i Sigtuna kommun. Det ligger nära det historiska snittet för månaden, som är 568 samtal.
Notiser Morgonkollen 13 augusti!
Notiser Efter år av misslyckade försök att hålla kanadagässen borta från strandpromenaden och badplatserna i Sigtuna har en rävattrapp gjort susen – åtminstone för stunden.
Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.
Blåljus Under juli tog SOS Alarm emot 17 samtal om trafikolyckor i Sigtuna kommun. Det är något över det historiska snittet för månaden, som ligger på 14 samtal.
Notiser Morgonkollen - 12 augusti!
Blåljus En MC-förare fördes till sjukhus eftter en avåkning på 263:an vid Norrsundavägen under måndagen.
Notiser Nu återupptas renoveringen av Stora Gatan, vilket kommer leda till begränsad framkomst på vissa platser.
Nyheter Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man i 20-årsåldern från Märsta som dömts för bland annat försök till grovt våld mot tjänsteman.
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Notiser Morgonkollen 11 augusti!