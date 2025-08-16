Foto: Insändarbild/Magnus Forslöf

Morgonkollen

Morgonkollen 16 augusti!

Växlande molnighet och ytterligare skurar är möjliga. Trafik och kollektivtrafik fungerar som normalt. Ingen information om blåljusläget är inrapporterad i nuläget.

Av redaktion@marsta.nu
Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

