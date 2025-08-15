Ett par regnskurar väntas, med temperaturer runt 14 °C till 24 °C. Trafiken är opåverkad av vägarbeten eller störningar, och inga blåljusaktiviteter rapporteras. Notera att SMHI utfärdat Klass 1 varning för blixtoväder under dagen.
Nyheter SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Nyheter Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Nyheter Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.