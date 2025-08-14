Morgonkollen
Morgonkollen 14 augusti!
Soligt och växlande molnighet. Inga rapporterade vägarbeten påverkar framkomligheten, och det finns inga aktuella blåljushändelser
Nyheter En kvinnlig skådespelare, känd från flera stora filmer och tv-serier, åtalas misstänkt för att ha stulit en Chanel-parfym värd 1 575 kronor från en taxfreebutik på Arlanda i mars i år.
Nyheter SMHI varnar för hög risk för skogs- och markbrand i delar av östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Risken bedöms som stor på många håll och kan snabbt förvärras vid torrt och blåsigt väder.
Nyheter Efter år av misslyckade försök att hålla kanadagässen borta från strandpromenaden och badplatserna i Sigtuna har en rävattrapp gjort susen – åtminstone för stunden.
Nyheter Nu återupptas renoveringen av Stora Gatan, vilket kommer leda till begränsad framkomst på vissa platser.
Nyheter Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Nyheter I mars i år hittades granater intill en förskola av en förskolegrupp. Trots fyndet är det inga ändrade rutiner för förskolor, avslöjar UNT.se
Nyheter Det råder fiskeförbud i Garnsvukeb för att skydda asp och gös under lekperioden.
Nyheter Ett nedfallet träd orsakar problem på väg 897 mellan Odensala och Åsby i båda riktningarna.
Nyheter På lördag är pendeltågstrafiken till och från Märsta/Rosersberg-Stockholm åter igång som vanligt.
Nyheter Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.
Nyheter Det är just nu varmt vid samtliga kommunens strandbad med över 21 grader.
Nyheter Sigtuna kommun genomför ett omfattande byte av trygghetslarm under augusti 2025. Samtliga cirka 850 larm som idag används av kommunens omsorgstagare ska ersättas.
Nyheter Missade du en nyhet eller två medan du låg i hängmattan. Nu kan du läsa Mest klickat i juli!
