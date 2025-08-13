Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Morgonkollen

Morgonkollen 13 augusti!

Mestadels soligt, temperatur mellan 12 och 24 grader. Samma trafikläge som dagen innan med fortsatta ersättningsbussar och pågående vägarbeten. Inga rapporterade störningar i kollektivtrafiken utöver detta. Under kvällen larmades brandkår till Odensalas Klockstapel. Oklart i nuläget vad som har brunnit.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Vanligaste brotten i sommar

Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening