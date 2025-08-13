Morgonkollen 13 augusti!

Mestadels soligt, temperatur mellan 12 och 24 grader. Samma trafikläge som dagen innan med fortsatta ersättningsbussar och pågående vägarbeten. Inga rapporterade störningar i kollektivtrafiken utöver detta. Under kvällen larmades brandkår till Odensalas Klockstapel. Oklart i nuläget vad som har brunnit.