Morgonkollen - 12 augusti!

Mestadels soligt med temperaturer mellan cirka 9 °C och 22 °C. Trafikläget är normalt, inga aktuella vägarbeten eller störningar anges för kommunen. Ingen information om blåljusinsatser finns tillgänglig

Akuta polisärenden ökade i kommunen

Blåljus SOS Alarm tog emot 438 samtal om akuta polisärenden i Sigtuna kommun under juli. Det är något fler än det historiska snittet för månaden, som ligger på 395 samtal.

Vanligaste brotten i sommar

Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.

