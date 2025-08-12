Mestadels soligt med temperaturer mellan cirka 9 °C och 22 °C. Trafikläget är normalt, inga aktuella vägarbeten eller störningar anges för kommunen. Ingen information om blåljusinsatser finns tillgänglig
Notiser Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot en man från Märsta som dömts för mordförsök på sin arbetsgivare. Händelsen inträffade på en byggarbetsplats i Sollentuna i samband med en konflikt om lön.
Blåljus Under juni och juli registrerade polisen 1 435 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun. Av dessa gäller 1 238 händelser som ska ha inträffat under sommarmånaderna. Den vanligaste brottskategorin var stöld utan inbrott.
Nyheter Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.