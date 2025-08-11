Mestadels molnigt väder väntas med temperaturer från 12 grader på morgonen till omkring 21 grader som högst. Inga trafikstörningar är rapporterade och det råder ett lugnt läge vad gäller blåljusinsatser. Kollektivtrafiken rullar enligt ordinarie tidtabeller.
Nyheter Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från natten mot tisdag den 29 juli klockan 01.00 och sträcker sig fram till klockan 19.00 samma dag.