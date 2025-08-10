Morgonkollen - 10 augusti!

Dagen bjuder på soligt väder med viss molnighet. Morgonen startar kring 11 grader och eftermiddagen väntas nå upp till cirka 21 grader. Varken räddningstjänst eller polis har rapporterat några särskilda insatser och trafiken bedöms som normal. Kollektivtrafiken fungerar som vanligt.