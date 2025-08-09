Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Morgonkollen

Morgonkollen 9 augusti!

Soligt väder med inslag av växlande molnighet präglar dagen. Temperaturen rör sig mellan 12 och 22 grader. Trafiken flyter på normalt i hela kommunen och inga blåljushändelser har registrerats. Kollektivtrafiken går enligt plan.

