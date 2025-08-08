Foto: Ingvar Westlin/Insändarbild

Morgonkollen

Morgonkollen 8 augusti!

Det är mestadels soligt med temperaturer från 12 grader på morgonen till omkring 22 grader under eftermiddagen. Inga trafikstörningar har rapporterats i kommunen och läget är lugnt även för räddningstjänst och polis. Kollektivtrafiken bedöms gå utan större störningar.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

Varning för skyfall – risk för översvämningar

Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från natten mot tisdag den 29 juli klockan 01.00 och sträcker sig fram till klockan 19.00 samma dag.

Fortsatt stor extremt stor brandrisk

Nyheter SMHI har utfärdat ett meddelande om stor till lokalt extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av Svealand, däribland Sigtuna kommun. Varningen gäller torsdagen den 26 juli från midnatt till klockan 23.00.

