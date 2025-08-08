Det är mestadels soligt med temperaturer från 12 grader på morgonen till omkring 22 grader under eftermiddagen. Inga trafikstörningar har rapporterats i kommunen och läget är lugnt även för räddningstjänst och polis. Kollektivtrafiken bedöms gå utan större störningar.
Nyheter Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.
Nyheter SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i Östra Svealand, vilket inkluderar Sigtuna kommun. Varningen gäller från natten mot tisdag den 29 juli klockan 01.00 och sträcker sig fram till klockan 19.00 samma dag.
Nyheter Fredagen den 1 augusti arrangerar Sigtuna kommun drop-in-vigslar med HBTQI+-tema i det lilla rådhuset vid Stora torget. Vigslarna hålls mellan klockan 12.00 och 15.30, med sista vigselstart klockan 15.00.
Nyheter SMHI har utfärdat ett meddelande om stor till lokalt extremt stor risk för skogsbrand i stora delar av Svealand, däribland Sigtuna kommun. Varningen gäller torsdagen den 26 juli från midnatt till klockan 23.00.