Foto: Jamshid Jamshidi

Morgonkollen

Morgonkollen 7 augusti!

Moln och sol blandas under dagen med en temperatur på omkring 18 °C. Det blir den svalaste dagen under veckan, med nattens temperatur kring 11 °C. Trafiksituationen är stabil, kollektivtrafiken går som vanligt och inga incidenter rapporteras.

Av redaktion@marsta.nu
redaktion@marsta.nu

