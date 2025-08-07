Moln och sol blandas under dagen med en temperatur på omkring 18 °C. Det blir den svalaste dagen under veckan, med nattens temperatur kring 11 °C. Trafiksituationen är stabil, kollektivtrafiken går som vanligt och inga incidenter rapporteras.
Notiser Mälartåg, som bland annat trafikerar sträckan Uppsala–Märsta–Stockholm, har sett en kraftig ökning i trafiken sedan 2016. Antalet tågkilometer har fördubblats, och över 12 miljoner resor görs årligen i Mälartågssystemet.
Politik TBE, en virussjukdom som sprids via fästingar, har nått rekordnivåer i Sverige. Sjukdomen ger oftast lindriga symptom men kan leda till allvarlig hjärninflammation med livslånga men. Orsaken till den ökande smittspridningen är ännu oklar, enligt experter.
Politik Regeringen har tillsatt en ny utredning för att skärpa reglerna kring ledighet och frånvaro i grundskolan. Målet är att säkerställa en likvärdig tillämpning av skolplikten och att förhindra att elever försvinner från skolan utan att myndigheter agerar.