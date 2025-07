Morgonkollen

Vädret blir betydligt varmare med uppklarnande under dagen. Temperaturen stiger till cirka 22 grader. Solen visar sig allt mer under eftermiddagen. Trafiksituationen är stabil och inga större vägarbeten påverkar framkomligheten. Kollektivtrafiken går enligt plan, under natten har dock en bil brunnit på Maskingatan.

Uppdaterad 6.17