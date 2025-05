Morgonkollen 15 maj

Molnigt till en början med lätt regn under morgonen. Temperaturen ligger runt 8 grader tidigt på dagen men når upp till 15 grader under eftermiddagen. Regnet väntas upphöra innan lunch.

Inga rapporterade störningar i kollektivtrafiken. Räddningstjänst och polis har inte rapporterat några större händelser under natten.

Trafiken kan påverkas något av vädret på morgonen, särskilt på mindre vägar i kommunen.