Morgonkollen - 7 april!

Dagen börjar med kyligt väder och temperaturer kring noll grader. Under dagen stiger temperaturen till omkring tio plusgrader och solen sken över kommunen. Trafiken flyter på utan större störningar under morgonrusningen, och inga större avvikelser rapporteras i kollektivtrafiken. Inga större blåljushändelser noteras under natten.