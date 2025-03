Morgonkollen 26 mars!

Molnigt väder med risk för nederbörd. Temperaturen ligger på +1 grad under morgonen och stiger till +8 under dagen.

Trafiken flyter på normalt, men vid regn kan det bli halt på vissa vägsträckor.

Kollektivtrafiken går enligt tidtabell, men håll koll på eventuella förseningar vid nederbörd.

Blåljusläget har varit lugnt med endast mindre händelser under natten.