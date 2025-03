Morgonkollen - 16 mars!

Väder: Morgonen inleds med temperaturer strax under noll, men under dagen stiger temperaturen till omkring +4 grader. Vädret är mest klart under dagen.

Trafik: Lugnt på vägarna i kommunen.

Blåljus: Det har inte rapporterats några större blåljus-händelser under natten. Håll dig uppdaterad för eventuella rapporter om trafikolyckor eller andra incidenter som kan uppstå under dagen.

Kollektivtrafik: Inga större störningar att rapportera om. Ha koll via sl.se