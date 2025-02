Morgonkollen - 8 februari!

Lördagen bjuder på molnigt väder och temperaturer kring noll grader under hela dagen. Inga större förändringar i väderläget väntas. På blåljusfronten har natten varit relativt lugn utan rapporterade större händelser i området. Trafikläget är i nuläget utan större störningar, men som alltid under vinterväder kan vägar och gångbanor vara hala. Kollektivtrafiken rullar som planerat, men resenärer rekommenderas att hålla sig uppdaterade om eventuella förseningar via SL:s kanaler.