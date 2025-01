Morgonkollen 31 jan!

Morgonen den 31 januari väntas bli kall med ett par minusgrader, och under dagen kommer temperaturen att ligga kring nollstrecket. Inga större störningar har rapporterats i kollektivtrafiken, och trafiken förväntas flyta normalt, men viss påverkan kan förekomma under morgonrusningen. Polis och räddningstjänst har inte rapporterat om några större händelser under natten, och läget i kommunen beskrivs som lugnt.