Morgonkollen - 11 januari!

Dagen börjar med enstaka minusgrader och molnigt väder. Under natten har det snöat, vilket kan påverka kollektivtrafiken. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade om läget via SL:s hemsida. Polisen rapporterar om en lugn kväll och natt i kommunen. Brandkår har dock ryckt ut till en brand i Valsta. Trafiken har flutit på utan större störningar under morgonen. Dock är vägarna hala, och Trafikverket kommer att inleda halkbekämpning under förmiddagen. Var försiktig om du ska ut på vägarna idag!