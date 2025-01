Morgonkollen - 5 januari!

Det är en kylig start på dagen i kommunen med temperaturer runt -10 grader under morgonen. Under dagen väntas temperaturen stiga något och hålla sig på ett par minusgrader även framåt kvällen. Kollektivtrafiken flyter på utan rapporterade störningar, men det kan vara bra att hålla sig uppdaterad via SL. På vägarna råder risk för halka, så trafikanter uppmanas att köra försiktigt. Blåljusläget har varit lugnt, och både kvällen och natten rapporteras ha förflutit utan större händelser.