Morgonkollen - 27 november1

Under onsdagen den 27 november väntas en molnig dag i kommunen, med temperaturer mellan +2 och +6 grader. Enligt SMHI förväntas regn under natten, morgonen och förmiddagen, vilket gör att paraply och regnkläder kan vara bra att ha till hands. Under dagen avtar regnet, men molntäcket väntas ligga kvar. Västliga vindar på 2–3 m/s kan göra att det känns lite kallare.

På trafiksidan löper pendeltågstrafiken i stort sett enligt tidtabell, men mindre förseningar kan förekomma. Vägtrafiken på E4 söderut från Märsta mot Stockholm är tät under morgonrusningen, med viss köbildning vid påfarter. Bilister uppmanas att hålla avstånd och anpassa hastigheten i det blöta vädret.

Inga större blåljushändelser har rapporterats från Märsta under natten. Polisen påminner om att visa extra hänsyn i trafiken, särskilt vid skolområden under morgontimmarna.