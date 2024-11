Morgonkollen - 12 november!

Väder: Enligt väderprognosen väntas kyligare temperaturer med chans till regn under dagen. Morgontemperaturerna ligger runt 5°C, men sjunker mot kvällen med en ökad risk för frost under natten. Vindarna förblir milda men kan öka något i intensitet under eftermiddagen.

Trafik: Enligt nyliga rapporter finns det risk för köbildning på E4, särskilt under morgon- och kvällstrafik.

Blåljus: Inga speciella händelser att rapportera om i nuläget.

Kollektivtrafik: SL:s pendeltågstrafik och bussar går enligt tidtabell, men resenärer uppmanas att kontrollera eventuella förseningar på SL:s app eller webbplats eftersom väderförhållandena kan påverka restiden något.