Morgonkollen - 5 november!

Väder:

Enligt SMHI väntas vädret bli mulet och kyligt. Temperaturen kommer att ligga runt 5–6 grader under dagen med måttliga vindar från sydväst. Senare under dagen kan det finnas risk för duggregn, så det kan vara bra att ha paraply till hands.

Trafiksituation

Normal framkomlighet på vägarna i kommunen. Ha koll på eventuella begränsningar via trafiken.nu

Kollektivtrafik

Inga större störningar rapporteras för pendeltågen mellan Märsta och Stockholm C, men som alltid kan kortare förseningar uppstå under rusningstid. Kolla SL:s app för eventuella uppdateringar under morgonen.

Blåljus: Polis utreder mordförsök efter skottlossning i Märsta.