Morgonkollen - 15 oktober!

Väder: Sigtuna vaknar upp till en delvis molnig dag med temperaturer omkring 12°C under eftermiddagen. Vinden kommer från nordväst med svaga byar, runt 10-15 km/h. Under kvällen sjunker temperaturen till cirka 2°C, och det finns en liten chans för duggregn. Under morgonen är det kyligt med endast ett par plusgrader.

Blåljus: Polisen rapporterar en lugn natt i Sigtuna kommun utan större händelser. Ingen större blåljusaktivitet har noterats.

Trafik: Vägarna runt Sigtuna har normal framkomlighet på morgonen. Håll dig uppdaterad om eventuella störningar genom att besöka trafiken.nu.

Kollektivtrafik: Inga större störningar har rapporterats för kollektivtrafiken just nu, men resenärer uppmanas att kolla SL:s reseplanerare för eventuella förändringar i trafiken.