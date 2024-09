Nyheter Sigtuna är en av de mest olycksdrabbade kommunerna i Stockholms län när det gäller viltolyckor. Under 2023 rapporterades 283 incidenter, vilket gör kommunen till en av toppområdena för dessa typer av olyckor, enligt försäkringsbolaget If. Flest olyckor inträffar under höstmånaderna när djuren är som mest aktiva i gryning och skymning.