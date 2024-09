Morgonkollen - 11 september!

Morgonkollen för den 11 september från märsta.nu bjuder på en kylig dag med temperaturer kring 11–12 grader. Regnet drar in redan under morgonen och väntas hålla i sig under större delen av dagen, så det är bäst att ta med paraply. Trafiken flyter på som vanligt i kommunen och det rapporteras inga större problem på vägarna. Natten och kvällen har varit lugna enligt polisen, utan några större incidenter. Kollektivtrafiken verkar också gå enligt plan, då inga större störningar har rapporterats.