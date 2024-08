Morgonkollen 21 augusti!

Vädret idag bjuder på 13-14 grader och halvklart. Blåljusrapporten visar att kvällen och natten har varit lugn i kommunen. Trafiken flyter på som vanligt med god framkomlighet på vägarna. Ha koll på eventuella störningar i pendeltågstrafik då det varit spårfel under tisdagen som kan påverka även under onsdagen. Surfa in på sl.se eller sl-appen för aktuell info.