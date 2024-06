Morgonkollen - 23 juni!

Den 23 juni börjar med temperaturer på 12-13 grader och mestadels växlande molnighet. SL rapporterar inga större störningar i kollektivtrafiken. Trafiken är lugn för tillfället, men det är bra att tänka på att många midsommarfirare kommer att åka hem via E4 under kvällen. Inga speciella händelser har rapporterats av blåljuspersonal just nu.