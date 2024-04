Morgonkollen - 19 april!

Väder: Under morgonen ligger temperaturen kring noll grader. Under dagen förväntas temperaturen stiga till cirka plus 5 grader, med molnigt väder.

Trafik: Det råder normal framkomlighet på vägarna i kommunen idag.

Blåljus: Det rapporteras om en lugn kväll och natt i kommunen när det gäller blåljusaktivitet.

Kollektivtrafik: Inga större störningar i kollektivtrafiken förväntas idag.