Morgonkollen 2 februar!

Väder: Starta dagen med några minusgrader och förvänta dig sedan temperaturer kring plus 3-4 grader under dagen. Risk för regn senare under dagen.

Kollektivtrafik: Inga större störningar rapporteras för kollektivtrafiken. För eventuella uppdateringar om störningar, håll dig informerad via sl.se.

Trafik: Det är normal framkomlighet på vägarna i kommunen. Inga rapporter om större trafikhändelser.

Blåljus: En lugn kväll och natt rapporteras i kommunen, inga speciella händelser att rapportera om från blåljusmyndigheterna.