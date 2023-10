Morgonkoll med märsta.nu!

I dagens morgonkollen med märsta.nu kan vi rapportera om en blöt och kylig morgon som drar in över kommunen. Vädret bjuder på regnblandat snöoväder under de tidiga timmarna, vilket kommer att göra morgonen något kylig. Temperaturen kommer dock att stiga något under dagen till ett par plusgrader.

Nederbörden förväntas hålla i sig till framåt lunch, så se till att ha regnkläder eller paraply redo om du har utomhusaktiviteter inplanerade.

Kollektivtrafik: Risk för eventuella störningar

I samband med snöovädret kan det uppstå risk för störningar i busstrafiken, så det är klokt att hålla koll på eventuella förseningar via SL.se om du är beroende av kollektivtrafiken.

Trafik: Risk för halka

Snön som kommer in under morgonen innebär även en risk för halka på vägarna i kommunen. Det är viktigt att vara extra försiktig och anpassa din körning efter väglaget för att undvika olyckor.

Blåljus: Inga speciella händelser

För närvarande rapporteras inga speciella händelser inom blåljussektorn, vilket är en god nyhet.