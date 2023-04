Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Inga speciella händelser att rapportera om

Märsta, 25 april 2023 – Det är en lugn morgon i Märsta med inga större händelser att rapportera om inom blåljussektorn. Polisen meddelar att det är lugnt i kommunen och inga rapporter om olyckor eller incidenter har inkommit.

Väder: Molnigt med växlande molnighet under kvällen

Väderprognosen för dagen visar på en mulet dag med temperaturer mellan 3-4 grader. Under kvällen förväntas molnigheten variera, men ingen nederbörd är förutspådd. Det är viktigt att klä sig varmt och vara beredd på kyla under dagen.

Kollektivtrafik: Bättre turtäthet på pendeltågen trots pågående personalbrist

Pendeltågstrafiken i Märsta påverkas fortfarande av pågående personalbrist, men det rapporteras att turtätheten har förbättrats jämfört med tidigare veckor. Resenärer uppmanas att hålla sig uppdaterade via SL-appen för att få den senaste informationen om eventuella förändringar i tidtabellen.

Trafik: Normal framkomlighet på vägarna i kommunen

Det rapporteras om normal framkomlighet på vägarna i kommunen. Inga större trafikhinder eller avvikelser har rapporterats. Trafikanter uppmanas att köra försiktigt och följa trafikreglerna för att säkerställa en trygg och säker resa.

