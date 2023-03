Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Just nu inga speciella händelser att rapportera om.

Väder: Ett par minusgrader och snöfall som drar in under eftermiddagen/kvällen.

Kollektivtrafik: Störningar i pendeltågstrafik på grund av snöfall.

Trafik: Risk för halka på grund av fallande temperaturer efter nederbörd.