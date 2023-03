Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Just nu inga speciella händelser att rapportera om.

Väder: Kylig natt med 8-9 minusgrader. Under eftermiddagen blir det snö.

Trafik: Risk för halka men normal framkomlighet.

Kollektivtrafik: Ha koll på pendeltågstrafiken via SL:s hemsida på grund av personalbrist