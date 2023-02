Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Just nu inga speciella händelser att rapportera om.

Väder: Kyligt med 8-9 minusgrader under morgonen. En fin dag. Ca -5-6 grader under dagen.

Kollektivtrafik: Inga större störningar.

Trafik: Risk för halka på vägarna i kommunen.