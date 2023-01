Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Just nu inga speciella händelser att rapportera om.

Väder: Kylig morgon med ett par minusgrader och risk för snö. Under dagen plusgrader.

Kollektivtrafik: Fortfarande problem i pendeltågstrafiken och du uppmanas ha koll på din resa via SL-appen.

Trafik: Normal framkomlighet