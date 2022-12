Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Polis kallades till Valsta under kvällen med anledning av en misshandel. Två personer misshandlade en man enligt UNT. Gärningspersonerna är okända i nuläget.

Väder: Kylig morgon med upp till 5 minusgrader. Under dagen kring 0.

Trafik: Risk för halka men normal framkomlighet.

Kollektivtrafik: Fortsatta störningar i pendeltågstrafiken. Ha koll via appen.