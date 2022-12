Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Just nu inga speciella händelser att rapportera om.

Trafik: Risk för halka på vägarna i kommunen men just nu normal framkomlighet.

Kollektivtrafik: Notera att det fortfarande är personalbrist i pendeltågstrafiken påverkar turerna till och från Märsta/Rosersberg.

Väder: Snö under natten med minusgrader. Kring noll och regn under tidig morgon. Enstaka plusgrader senare.