Morgonkoll med märsta.nu!

Blåljus: Just nu inga speciella händelser att rapportera om.

Väder: Plusgrader under morgonen, sen snöfall och under kvällen blir det minusgrader.

Trafik: Det är en trafikintensiv dag med risk för framkomlighetsproblem

Kollektivtrafik: Fortsatt oregelbunden trafik pga störningar i pendeltågstrafik.