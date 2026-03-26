Man stoppades från att köpa alkohol – körde bil och greps

En man i 70-årsåldern nekades att köpa alkohol på Systembolaget i Sigtuna under onsdagseftermiddagen. Personalen bedömde att mannen var för berusad, rapporterar UNT.se. Efter att ha blivit nekad gick mannen ut till sin bil och körde från platsen. Polis larmades och flera patruller deltog i sökandet. Mannen påträffades senare av polis och blåste positivt i en kontroll, enligt tidningen.