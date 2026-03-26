Foto: Jamshid Jamshidi

Man stoppades från att köpa alkohol – körde bil och greps

Polisen grep under onsdagen en man som först nekades att köpa alkohol på Systembolaget i Sigtuna och därefter körde iväg i sin bil

En man i 70-årsåldern nekades att köpa alkohol på Systembolaget i Sigtuna under onsdagseftermiddagen. Personalen bedömde att mannen var för berusad, rapporterar UNT.se. Efter att ha blivit nekad gick mannen ut till sin bil och körde från platsen. Polis larmades och flera patruller deltog i sökandet. Mannen påträffades senare av polis och blåste positivt i en kontroll, enligt tidningen.

Av Erik Karlsson
Lokalt stöd för Liberalernas nya linje

Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.

Märstabo döms för att ha kört i mittenfil på E4

Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.

Rosersbergs skytteförening hotas efter uppsagt arrende

Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.

Stor risk för gräsbrand under fredagen

Notiser SMHI varnar för risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och övriga Svealand under fredagen. Risken är stor eller lokalt mycket stor i de snöfria områdena mellan klockan 11.00 och 16.00.

Sju av tio kan få skyddplats i kommunen

Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.