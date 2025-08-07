Man misshandlad vid långtidsparkering

Polis larmades under torsdagen till en långtidsparkering vid Arlanda efter att två män hamnat i bråk.
Enligt uppgifter till unt.se ska den ena mannen ha slagit den andra. – Det är någon som har slagit en annan man. Vi kallas till platsen och lyckas identifiera alla inblandade parter, säger polisens presstalesperson Ola Österling till unt.se.
De båda männen, som är i 55-årsåldern, ska enligt polisen ha rykt ihop av oklar anledning. Den misshandlade mannen fick skador i ansiktet och skrapsår på kroppen, rapporterar unt.se.
Polisen har upprättat en anmälan om misstänkt misshandel.
